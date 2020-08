Se acerca otra ola de calor al área de Nueva York mientras miles siguen sin electricidad

“Pues no tenido luz hace como cuatro días,” contó Gloria, una residente de Queens. “La comida se echó a perder ahora en este momento tenemos mesa en la cocina de ahí para allá no tenemos en ninguna otra parte ni en los cuartos ni en el segundo piso, ni en ninguna otra parte, ni el basement”.

“Estoy incómodo pues tengo no tengo luz tengo tres niños no hay aire acondicionado estaba variante a ver si venía por el aire no funcionaba aquí tengo mi propio negocio entonces el Internet no funciona, entonces no puedo hacer nada,” dijo Ángel, otro residente afectado.