En medio de una situación de caos, legisladores piden la liberación de presos en Rikers Island

"Si la gente rompe la ley, y la ley dice que deben estar ahí, es por la ley que deben estar ahí. Arregla donde están ellos, tráeles los servicios y la gente necesaria, pero no me diga que no vamos arreglar el sistema y solo queremos sacar la gente a la calle. Si ellos los van a soltar, que nos digan si lo van a llevar a sus comunidades, porque aquí en nuestras comunidades no los queremos", comunicó Anthony Miranda, presidente de la Asociacion de Oficiales Latinos y Oficial Retirado del NYPD.