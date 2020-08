Revel regresa a la ciudad de Nueva York con nuevas medidas de seguridad

Si eres de los que prefieren no tomar el subway en tiempos de coronavirus, te alegrará saber que la compañía de motocicletas Revel regresa a la ciudad de Nueva York desde la mañana de este jueves. Eso sí, con nuevas restricciones de seguridad.

Para algunos legisladores, como el congresista Adriano Espaillat, las motocicletas Revel, al no ser una bicicleta per se, sino que es un vehículo motorizado, "deben estar regulados por el Departamento de Motores y Vehículos".

Bill de Blasio, por su parte, aseguró que la compañía no regresará hasta que los funcionarios de la ciudad estén "satisfechos de que se puede hacer con seguridad".