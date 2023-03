Compass Six Residences

Departamentos disponibles: 156 departamentos; 20 estudios, 78 de una recámara, 39 de dos recámaras y 19 de tres recámaras.

Ubicación: 1923 W Farms Rd, Bronx, NY 10460

Ingresos: $16,183 a 165,500

Rango de rentas: $397 a $2,273

Cierre de inscripciones: 08 Mayo del 2023

¿Cómo aplicar?

Puede dar click en el siguiente enlace.



The Suffolk Apartments

Departamentos disponibles: 95, 32 estudios, 20 de 1 recámara, 20 de 2 recámaras y 1 de tres recámaras.

Ubicación: 55 Suffolk Street, New York, NY, 10002

Ingresos: $27,738 a 165,500

Rango de rentas: $756 a $2,810

Cierre de inscripciones: 12 de abril del 2023

¿Cómo aplicar?

Puede revisar la información en el siguiente enlace.