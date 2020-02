Presentan proyectos de leyes de seguridad para ciclistas y peatones en calles de Nueva York

Una persona ha muerto atropellada cada día durante los últimos cinco días en la ciudad. Una de ellas fue José Luis Contla, quien murió arrollado el pasado domingo en Brooklyn por un conductor que se dio a la fuga. Desde entonces, su familia se ha dado a la tarea no solo de buscar al responsable, sino de ser la cara de una tragedia que sigue en aumento.

"Queremos justicia para mi esposo y para todas esas victimas que están pasando por lo mismo y queremos que hayan nuevas leyes que ayuden, queremos que esta ley tambien pase para las personas con disabilidades porque no se trata solamente de que me pasó a mi tengo el dolor y ya, no, se trata de que esto lo estamos haciendo para todos", manifestó Marisol Contla, viuda de José Luis.