Pareja de Nueva York da a luz a gemelos por tercera vez en cinco años

Jolene tuvo dificultades para llevar un embarazo a término. Sufrió un aborto antes de saber que estaba embarazada de su primer par de gemelos tres meses después: "Tenía mucho miedo de ir a los médicos para la exploración después de pasar por el dolor del aborto. Me entró el pánico todo el tiempo porque tardaban mucho, y llamaron a otra persona a la sala. Y entonces me dijeron que estaba esperando gemelos. No me lo podía creer. Fue precioso", recuerda Jolene al medio de comunicación.