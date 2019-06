Padre de 'Junior' Guzmán señala a testigo del asesinato de su hijo de mentir para favorecer a los acusados

"Me pareció que ese muchacho -expresó Lesandro Guzmán sobre 'Sosa' Reyes-, como todos los días que lo han traído para testificar, que él sigue mintiendo . Incluso están enseñándole las pruebas de lo que él habló anteriormente a lo que habla ahora. No creo que ese trato que hicieron con él va a ser válido, porque él está hablando mucha mentira ".

Christopher Carrión, abogado observador del juicio desde el principio, dijo a Noticias Univision 41: "(El abogado) está tratando de pintarlo (a 'Sosa' Reyes) como un testigo que no tiene credibilidad, en el que no se debe creer. El Gran Jurado dice que no es miembro de pandillas, ahora sí es miembro de pandillas. Si encuentran a los cinco acusados culpables, lo van a dejar ir, porque hizo su trabajo. Si no, yo creo que va a tener problemas el señor Reyes".