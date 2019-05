“Grité de dolor e impotencia”: madre de 'Junior' Guzmán tras aparente crisis nerviosa en corte

El choque emocional de tener que ver en repetidas ocasiones las imágenes del asesinato de su hijo fueron demasiado para la madre de 'Junior', Leandra Guzmán. En la audiencia de este jueves la defensa intentó desmentir al testigo clave de la fiscalía, Kevin Álvarez, sugiriendo que actuó sin órdenes de los jefes de la pandilla "Los Trinitarios", y quien fue él por sí mismo quien sacó al adolescente de la bodega.

Leandra Guzmán entonces comenzó a gritar: "No, no, no...", se desvaneció, y tuvo que ser escoltada fuera de la corte para recibir atención médica.

Este viernes, Noticias Univision 41 entrevistó en exlusiva a la madre de 'Junior' acerca de esos momentos de dolor en corte.

LG: "De repente me dio un ataque incontrolable, me puse histérica, lloré, grité de dolor, de impotencia, de tener que estar aguantando tanto callada. Y de no ver la justicia y lo que tiene que hacerse inmediatamente, porque ya demasiadas evidencias hay".

U41: ¿Vas a continuar yendo a la corte?

LG: Tengo que ir, para ver qué clase de justicia le toca a esos asesinos, que según mataron a mi hijo, si los dejan libres, van a seguir matando a muchos más. -Y alzando la voz-

Ya el mio está muerto, no me lo van a matar dos veces. Pobres de las que tengan niños con esos asesinos sueltos en la calle".

U41: ¿Qué piensas acerca del acuerdo entre la fiscalía y el testigo?

No tengo opinión en eso. Ellos sabrán lo que están haciendo. Ya de todas maneras no hay nada que hacer. Ni que ese muchacho haga acuerdo, ni que lo suelten o no, ni que viva o no. Mi hijo ya está muerto, no va a regresar.

El juicio de los primeros cinco acusados se reanuda este martes. El juez ha dicho que tiene interés en andar más aprisa. Sin embargo, el sufrimiento de Leandra Guzmán no terminará pronto. Después de que los testigos declaren, los argumentos finales de la fiscalía y la defensa tendrán lugar, para dar paso al fallo del jurado. Vendrán entonces las deliberaciones para, semanas más tarde, dictar una sentencia.

Mas, faltaría un segundo juicio con los restantes acusados (son 14 en total).





Ve también:

Gritos de justicia y el emotivo tatuaje de su padre: así fue el funeral del joven asesinado a machetazos Cargando galería