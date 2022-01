Organizaciones de Nueva York refrendan el legado de Martin Luther King

Catholic Charities Archdiocese of New York /Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York

Las Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York a través de una red de agencias administradas, patrocinadas y afiliadas, coordina y aboga por servicios y programas humanos de calidad que tocan casi todas las necesidades humanas.

1011 First Avenue, 11th Floor

New York, NY 10022

(888) 744-7900

https://catholiccharitiesny.org/