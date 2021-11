Nuevas reglas de inmigración protege a muchos inmigrantes indocumentados de la deportación en Nueva York

Bajo estas nuevas pautas se acabaron las deportaciones en los lugares de empleo, o por acusaciones a veces hasta anónimas de algún conocido o vecino. "La pregunta principal es si esa persona no ciudadana es una amenaza para la seguridad pública", pregunta Mayorkas, quien en una entrevista con The Washington Post, también cuestionó: "¿Vamos a invertir tiempo en arrestar y retirar a trabajadores del campo que se está partiendo la espalda para recoger la fruta que todos ponemos en nuestras mesas?... Porque si perseguimos a individuos, no podemos invertir los mismos recursos que invertimos en aquellos que en efecto son una amenaza para nuestra seguridad. De esto es lo que se trata todo".