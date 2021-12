Nueva York extiende los beneficios de cupones de alimentos SNAP para estudiantes universitarios de Nueva York

Los estudiantes de los campus universitarios de Nueva York y de todo el país experimentaban altos niveles de inseguridad alimentaria y hambre. Según The Hope Center for College, Community, and Justice, la inseguridad alimentaria es un problema grave en los campus universitarios de todo el país, especialmente para los estudiantes de color, los de primera generación, los de bajos ingresos y los de los colegios comunitarios.

Para aplicar a cupones de alimentos SNAP, los estudiantes del estado de Nueva York pueden hacerlo aquí, mientras que los de la ciudad de Nueva York pueden hacerlo aquí.