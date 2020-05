Niña de tres años supera el coronavirus luego de ser contagiada por su madre quien trabaja en un hospital

La pequeña Alany desarrolló el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al coronavirus. Este es un síndrome nuevo y los médicos aún no saben cómo y por qué afecta a los niños.



“Eso fue lo más fuerte que yo en mi vida he experimentado. Y al ser una niña de tres años solamente. No podía respirar bien y me sentía culpable porque yo trabajo en el hospital. Yo tuve eso (coronavirus). Nadie sale de mi casa, solo yo”, explicó Chavely Rodríguez, madre de la niña.