La mayoría de los neoyorquinos no quieren que Cuomo renuncie a pesar de las acusaciones de acoso sexual

La encuesta también encontró que solo el 36% de los votantes quiere que Cuomo busque un cuarto mandato el próximo año, mientras que el 59% no. Al gobernador le fue mejor entre los demócratas, cuyo apoyo es el más crítico en un estado donde la mayoría de las contiendas estatales se deciden en las primarias : el 50% quiere que se presente a la reelección, mientras que el 44% no.

Sobre los cargos de acoso, un total del 79% de los encuestados dijeron que ven las acusaciones como “muy” o “algo” serias. Solo el 27% está satisfecho con la explicación y disculpa del gobernador, mientras que el 59% no. Y solo el 30% piensa que está “siendo sincero” en su respuesta, mientras que el 48% dice que no lo es.

“No voy a renunciar”

El gobernador negó haber tocado a nadie "de forma inapropiada" y rechazó las peticiones de su renuncia: “Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que la gente se sintiera incómoda. Fue involuntario, y me disculpo sincera y profundamente por ello, me siento mal por ello, y francamente, me avergüenzo por ello, y eso no es fácil de decir, pero es la verdad", dijo el gobernador Cuomo.