"La foto lo resume todo": la imagen que publicó la nueva acusadora de Cuomo

Anna Ruch, relató a The New York Times sobre la vez que conoció a Cuomo por primera vez, durante una recepción de boda en Nueva York en 2019.

"Lo que me llama la atención es el acto de impunidad", dijo Ruch. "No tuve decisión en ese asunto. No tuve elección en su dominio físico sobre mí en ese momento. Y eso es lo que me enfurece", agregó.