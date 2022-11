Activista latina Mónica Ramírez denuncia que hay niños trabajando en campos de Nueva York

“Y la razón que están trabajando”, dice Ramírez, “es porque el dinero que reciben sus padres (también trabajadores agrícolas) no alcanza, no es suficiente para que puedan alimentar a sus familias. Y eso es algo muy triste: que aquí, en Estados Unidos, las personas que nos dan de comer no tienen lo suficiente para poder comer y dar comida a sus propias familias. Y esa es la razón por la que esos niños y niñas están trabajando en el campo actualmente”.