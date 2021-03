Senador demócrata concluye que el Congreso se ha vuelto "cómplice" de los tiroteos en Estados Unidos

"Acabo de llegar a la conclusión de que el Congreso se ha convertido en cómplice de estos crímenes" , dijo el demócrata que nació en Nueva York según POLITICO . “Cuando el Congreso no actúa, envía una señal involuntaria pero muy real de respaldo a estos presuntos asesinos".

La esperanza de Murphy

“ Sé que mucha gente nos descarta [y] piensa que la política sigue siendo la misma que hace una década”, dijo Murphy según POLITICO. "No creo que lo sean. He hablado con muchos republicanos que no creo que quieran permanecer al margen de este tema durante los próximos 10 años. Así que vamos a trabajar muy duro en esto".