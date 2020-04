"Muchas veces siento ganas de llorar": doctor describe cómo es trabajar dentro de un hospital durante la crisis de coronavirus

El doctor nicaragüense Ricardo Sequeira trabaja en la sala de emergencias del Hospital Woodhull . Lleva 35 años trabajando en centro médico y dice que nunca había recibido tantos pacientes. "Muchas veces siento ganas de llorar, siento ganas de salir corriendo a descansar pero la cosa es que no tienes el lujo de salir corriendo, es un lujo que no hemos tenido por mucho tiempo", cuenta.

Sequeira narra lo que más le ha impactado durante esta crisis: "Ver llegar un paciente que ya sé que no hay nada más que hacer, que ya ha pasado más de una hora intentando resucitarlo y que no puedo ni siquiera dedicarle mucho tiempo porque sé que ahí tengo otro más enfermo, y ya para este solo queda echarle la bendición y correr al otro".

A principios de este mes, el Hospital Woodhull alcanzó su capacidad para tratar pacientes con coronavirus y tuvo que transferir varios de ellos a otro hospital. El doctor Sequeira comunica que la situación ha mejorado un poco desde entonces, pero advierte que aunque el número de pacientes en este hospital ha disminuido levemente, no se pueden dejar de tomar las medidas de prevención, ni regresar a la normalidad, pues la consecuencia sería otra ola de contagios.

"Yo creo que la comunidad neoyorquina nos puede ayudar mucho, manteniendo la distancia, usando la protección personal, no salir de casa para nada excepto por suma necesidad y solamente si está muy enfermo que le falta la respiración que necesita de suma ayuda venga al hospital", explica .

Entre los mayores desafíos que ha tenido que enfrentar está la muerte de una de sus compañeras por el virus, y la imposibilidad de estar cerca de su familia luego de haberse contagiado él mismo. "Me da miedo por mi esposa, por mis hijos. No puedo estar cerca de mi familia y ese dolor no tiene precio", subraya.