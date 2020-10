"Mi voto contará por el de mis papás": cientos de hijos de indocumentados votarán por primera vez este 2020

El último debate entre el presidente Donald Trump y Joe Biden en Nashville, Tennessee, incluyó algunos asuntos que no estaban previstos a ser abordados en el plan original, como el tema inmigración. Mientras Trump le reprochó a Biden no haber aprobado una reforma migratoria cuando fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, el ex vicepresidente dijo que, de ser elegido, iniciará un camino legislativo para que más de 11 millones de inmigrantes indocumentados puedan regularizar su estutus migratorio.