Meseros en NYC: ¿cuánto ganan y a qué costo?

El trabajo de los meseros en NYC ha sido, por mucho tiempo, escasamente valorado y mal remunerado, así lo dicen varios estudios recientes. No ha sido hasta en la pandemia, cuando muchos meseros dejaron de ir a trabajar, que comenzó a notarse la importancia que tienen. De ahí que algunos propietarios de restaurantes les subieran los salarios. No obstante, ese movimiento aún no es global.