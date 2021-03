"Soy un ser humano": se defiende Melissa DeRosa, secretaria de gobernación de Cuomo

"Los medios de comunicación me han reducido a una caricatura, pero soy un ser humano que realmente cree y se preocupa profundamente por el gobierno y el servicio público", dijo DeRosa, quien ha sido directamente relacionada al caso de las muertes por coronavirus en hogares ancianos, en una entrevista con Bloomberg .

"He trabajado increíblemente duro a lo largo de mi carrera y especialmente durante la pandemia. No he dormido. Lo último que solía hacer era llamar a los familiares de los trabajadores sanitarios fallecidos y decirles que siento su dolor, y luego cerrar la puerta, tumbarme en el suelo y llorar", dijo.