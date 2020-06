Matan en NYC a chico de 17 años que "cualquier madre hubiera querido para esposo de su hija"

"Estoy bastante seguro de que las balas que le quitaron la vida a Brandon no eran para él. No era esa clase de chico. Pero esas balas no deberían haber estado destinadas a nadie. Tenemos que encontrar la manera de hacer que nuestros hermanos pequeños valoren no sólo las vidas de los demás, sino que valoren sus vidas. Anoche se perdieron dos vidas. Dos familias serán devastadas, y nuestros corazones estarán eternamente rotos. La violencia sin sentido tiene que parar. Hemos perdido una parte especial de nuestra familia. RIP Brandon."