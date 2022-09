Los últimos días de la madre colombiana que se quitó la vida en un albergue de inmigrantes en Nueva York

Según la mujer, que no quiso ser identificada para no tener problemas en el albergue, su compañera le reclamaba a su esposo que no la llamara con más frecuencia, porque los niños y ella lo extrañaban. Y algo más: “le decía que ella estaba cansada por la situación, que aquí había que cumplir muchas reglas, que ella prefería pagar arriendo”.