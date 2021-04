Cuarentena obligatoria para viajeros nacionales que lleguen a Nueva York queda suspendida desde este jueves

A partir de este jueves, los viajeros que lleguen desde otro estado o territorio de los Estados Unidos no tendrán que hacer la cuarentena obligatoria de 10 días al entrar a Nueva York.

No obstante, el Departamento de Salud del estado de Nueva York sigue recomendando la cuarentena después de un viaje nacional como precaución adicional.

"Esta es una gran noticia, pero no es una autorización para que los neoyorquinos bajen la guardia", añadió.

"No sé si es la idea del Estado de una broma del Día de los Inocentes, pero es algo absolutamente incorrecto. Es una imprudencia que no nos ayuda a recuperarnos", dijo el alcalde el mes pasado, añadiendo que la ciudad no fue consultada sobre el cambio.