La tiran al suelo para esposarla tras exigirle usar correctamente la mascarilla, y todo frente a su hijo

Al menos cinco oficiales estuvieron involucrados en el arresto. Primero se les ve escoltando a la mujer con su hijo por las escaleras del subway para sacarla de la estación. Se le escucha a ella decir "No me toques", y trata de lanzar una bofetada a uno de los agentes. En ese momento todo se salió de control: el resto de los policías la cercaron, llevaron al suelo y esposaron, frente a su hijo, al que uno de los oficiales sostuvo.

"La responsabilidad es lo que debemos tener de este departamento de policía y yo, como comisionado de policía, no toleraré el uso excesivo de la fuerza, ni toleraré y defenderé acciones indefendibles, pero tampoco dejaré que el departamento de policía sea llamado departamento de policía racista", señaló Shea.

En su conferencia de prensa diaria, el alcalde Bill de Blasio dijo, refiriéndose al video: "No debería haber ido por ahí. No refleja nuestros valores", y pidió no levantar tensiones entre la comunidad y la policía porque hay mucho que aprender durante este tiempo.