La MTA fue víctima de ‘hackeo’ en Abril; sospechan de cibercriminales vinculados a China

El ‘hackeo’ no afectó a los sistemas que controlan los vagones de los trenes y la seguridad de los pasajeros no estuvo en peligro, según detalló un informe del New York Times .

"La MTA respondió rápida y agresivamente a este ataque, contratando a Mandiant, una empresa líder en ciberseguridad, cuya auditoría forense no encontró evidencia de que los sistemas operacionales se vieran afectados, no se violó la información de empleados o clientes, no hubo pérdida de datos y no hubo cambios en nuestros sistemas vitales. Es importante destacar que los sistemas de seguridad multicapa existentes en la MTA funcionaron tal y como se diseñaron, impidiendo la propagación del ataque, y que seguimos reforzando estos sistemas integrales y permaneciendo atentos, ya que los ciberataques son una amenaza global cada vez mayor."