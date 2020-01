Joven que era tartamudo se convierte en héroe en la nueva serie de Marvel

La serie llamada Marvel’s Hero Project, tiene como misión principal reconocer a héroes de la vida real que han hecho algo positivo por su comunidad y Keys encaja perfectamente en esa descripción, pues no sólo ha vencido obstáculos como el bullying o acoso estudiantil y problemas de comunicación verbal, ha tratado de ayudar a otros.

Además, Random House le acab de enviar un lote de libros para que distribuya entre los socios de su Books N Bros. Y, para promover la diversidad, ese lote incluía ejemplares de la escritora de Chicago, de raíces mexicanas, Erika L. Sánchez, “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”.