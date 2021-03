IRS enviará cheques de estímulo retrasados para beneficiarios de Seguridad Social esta semana

Estas personas, que generalmente no presentan declaraciones de impuestos, no han visto los pagos de 1,400 dólares enviados a los estadounidenses gracias a la aprobación del tercer paquete de estímulo económico.

Los pagos se han retrasado porque la agencia no recibió los archivos de la Administración de la Seguridad Social hasta el pasado jueves, según el IRS.

Puedes verificar el estatus de tu cheque a traves de la herramienta del IRS Get My Payment. Sin embargo, la agencia señaló que no se actualizará hasta este fin de semana con información para aquellos que esperan pagos la próxima semana.