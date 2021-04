Estos son los indocumentados elegibles para solicitar licencias de conducir el 1 de mayo en Nueva Jersey

Todos los residentes de Nueva Jersey, sin importar el estatus migratorio, podrán solicitar una licencia de conducir en la oficina de la Comisión de Vehículos Motorizados más cercana tan pronto como el 1 de mayo. Sin embargo, no todos los inmigrantes indocumentados serán elegibles a partir de este día. Te explicamos.

Los interesados deberán presentar una prueba de identidad, una prueba de domicilio y una prueba de edad. Una cuarta prueba, no obstante, puede definir si los inmigrantes pueden solicitar la licencia desde el 1 de mayo o desde el 1 de junio.

1 de mayo vs. 1 de junio

Para quienes no cuenten con un número de Seguridad Social o número ITIN, los procesamientos de licencias se realizarán desde el 1 de mayo solo si presentan una carta de Seguridad Social explicando que no tienen un número de Seguridad Social.

Aquellos que quieran solicitar las licencias con una declaración jurada de ellos mismos explicando que no cuentan con un número de Seguridad Social, deberán hacerlo a partir del 1 de junio , con el resto de los documentos requeridos.

Los inmigrantes indocumentados que soliciten este tipo de licencias no tendrán que presentar ningún tipo de documentación que compruebe su estatus migratorio .

Una de las enmiendas que se realizaron el pasado 15 de enero, fue la eliminación de este último requisito de presentar, en caso de no tener un número de Seguridad Social o ITIN, una carta de la Oficina del Seguro Social afirmando que no son elegibles. Solo deberán presentar una declaración jurada. "Es un testamento diciendo 'Yo no tengo un estatus migratorio en este país'", explicó Itzel Hernández, organizadora de American Friends Services Committee. Sin embargo, esto solo estará disponible desde el 1 de junio.