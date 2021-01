Licencias de conducir para indocumentados en Nueva Jersey ya tienen fecha de inicio: esto debes saber

También fue una gran victoria la enmienda al requisito de identificación de 6 puntos , que exige el número de Seguridad Social o ITN, o una carta de la Oficina del Seguro Social afirmando que no son elegibles.

Este requisito habría limitado el número de personas que podrían obtener una licencia. "La desconfianza de las personas de conseguir una carta de una oficina federal que dijera que no son elegibles para un Seguro Social fue un obstáculo para muchos. Se cambió a una declaración jurada certificada, que es mucho más fácil de obtener y estará abierta para todas las 500,000 personas elegibles", comunicó Hernández.

Es decir, los inmigrantes indocumentados que soliciten este tipo de licencias no tendrán que presentar ningún tipo de documentación que compruebe su estatus migratorio. "Eso es lo mejor de esta declaración jurada. Es un testamento diciendo 'Yo no tengo un estatus migratorio en este país'", puntualizó Hernández.

Debido a que el proceso no comenzarán hasta el 1 de mayo, Hernández aconseja no caer en posibles estafas. "No hay tal cosa como pagar para brincar la línea o para empezar el trámite", dijo.