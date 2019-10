Joven hispano necesita trasplante de riñón, pero no es elegible por ser indocumentado

El estatus migratorio de Saúl Santos, de 28 años, le impide que le realicen el trasplante que necesita para tener una vida normal. Desde hace quince días, Saúl se encuentra hospitalizado y conectado a máquinas que realizan la función de sus riñones.

"Los médicos le dijeron que los riñones se habían muerto, que tiene que estar conectado a una máquina de por vida", dice doña Sulema, madre de Saúl.

Postrado en una cama de un hospital de Long Island, el inmigrante indocumentado de origen hondureño cuenta que su llegada a los Estados Unidos estuvo marcada por una dura experiencia, que él supone, desencadenó su situación médica. "Me enfermé al cruzar la frontera. Las personas que me trajeron por el desierto me dejaron botado una semana sin comer y sin beber agua", recuerda.

Saúl subraya que pese a contar con un donante compatible (su hermana), en Honduras no cuentan con los recursos ni la posibilidad de realizar ese viaje. "Estoy pidiendo ayuda para ver si puedo tener la oportunidad de hacerme un trasplante, pero en este país no me han querido ayudar porque soy indocumentado", apunta Saúl.

Una trabajadora social le informó a Sulema que Saúl no era elegible para realizarse la cirugía por su estatus migratorio. "[Me dijo] que él no podía estar en una lista de espera porque él no tenía papeles", señala Sulema.

El joven, no obstante, ha estado recibiendo tratamiento en el hospital. "Los médicos y enfermeras lo han tratado muy bien -dice Sulema-. No tengo quejas".

Sulema pide ayuda a la comunidad u organizaciones para poder costear los gastos, y que su hijo pueda salir de esta dura situación que ha vivido por más de nueve años.