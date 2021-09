Familia de mujer desaparecida de Nueva York dice que su novio se niega a compartir información

Fue el pasado sábado que Schmidt denunció ante la Policía del Condado de Suffolk la desaparición de su hija y la policía abrió una investigación para dar con el paradero de la joven de Nueva York. Las autoridades compartieron la descripción de Petito: mide 5.5 pies de altura, tiene un peso cercano a las 110 libras, es decabello rubio y ojos azules. Como seña particular tiene varios tatuajes en uno de sus antebrazos, donde destaca la frase "Let it be”.