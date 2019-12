Esto es lo que tienes que hacer para obtener la licencia de conducir para todos en Nueva York

La Ley Luz Verde , oficialmente conocido como la Ley de Acceso a licencias de conducir y privacidad, permite que inmigrantes indocumentados en Nueva York soliciten una licencia de conducir estándar, o sea, no es para fines federales y no se puede utilizar para viajes aéreos nacionales ni para cualquier otro propósito federal.

La licencia de conducir estándar no es un documento solo para indocumentados, muchos neoyorquinos la solicitan. Las categorías de esta licencia son clase D, M &E, y no-CDL.

Aquellos con una licencia de otro estado que no tenga más de 2 años de vencida, pueden cambiar su licencia por una licencia de Nueva York sin tomar un examen escrito, curso de conducción o prueba de carretera.



Los solicitantes ya no tendrán que proporcionar un número de seguro social (SSN) si no tienen uno, pero tendrán que firmar una declaración jurada indicando que no se les ha emitido un SSN.