Oficinas seguras del DMV en Nueva York donde indocumentados pueden solicitar su licencia de conducir

La Coalisión Green Light New York, que reúne a varias organizaciones pro inmigrantes en todo el estado, ha ofrecido la información básica necesaria para aquellos inmigrantes indocumentados que piensan solicitar una licencia de conducir a partir del próximo 16 de diciembre.

A muchos inmigrantes, no obstante, les preocupa el proceso, ya que la ley Luz Verde ha tenido varios detractores, y varios secretarios de condados que dirigen oficinas locales del Departamento de Motores y Vehículos (DMW) han declarado públicamente que no tienen la intención de cumplir con la legislación, incluso han amenazado con reportar a inmigrantes sin documentos a ICE.

Aunque es ilegal negarse o llamar a ICE, Green Light New York reconoce que "puede no ser seguro para los indocumentados solicitar licencias de conducir en ciertas oficinas locales del DMV hasta que estos problemas no se resuelven", dijeron en un documento donde explican varios aspectos clave de la aplicación de la ley, y añaden: "Como coalición, trabajaremos para brindar apoyo a las comunidades de las regiones que enfrentan reacción de los secretarios del condado para garantizar el acceso a las licencias".

La buena noticia para los indocumentados que quieran sacar su licencia es que no están obligados a ir a las oficinas del DMW del condado donde viven, sino que pueden ir a cualquier otro condado del estado, a alguno cuyas oficinas sean directamente administradas por el estado, por lo que los secretarios que no estén dispuestos a colaborar no tienen ningún poder allí.

Estos condados adiministran las oficinas del DMV, según Green Light New York:





Albany



- 855 Central Avenue, Albany, NY 12206.





El Bronx



- 696 East Fordham Road, Bronx, NY 10458.

- 1350 Commerce Ave, Bronx, NY 10461.





Kings



- 625 Atlantic Ave 2nd Fl, Brooklyn, NY 11217.





Nassau



- 801 Axinn Avenue, Garden City, NY 11530.





Nueva York



- 11 Greenwich Street, New York, NY 10004.

- 145 West 30th Street, New York, NY 10001.

- 366 West 31st Street, New York, NY 10001.

- 159 East 125th Street, New York, NY 10035.





Onondaga



- 4671 Onondaga Blvd, Syracuse, NY 13219.

- 5801 E. Taft Road, North Syracuse, NY 13212.





Queens



- 168-46 91st Ave., 2nd Flr, Jamaica, NY 11432.

- 30-56 Whitestone Expy, Flushing, NY 11354.

- 168-35 Rockaway Blvd, Jamaica, NY 11434.





Richmond



- 1775 South Avenue, Staten Island, NY 10314.





Rockland



- 50 Samsondale Plaza, West Haverstraw, NY 10993





Suffolk



- 200 Old Country Road, Riverhead, NY 11901.

- 2799 Route 112, Medford, NY 11763.





Westchester



- 200 Hamilton Avenue, White Plains, NY 10601.

- 50 Samsondale Plaza, West Haverstraw, NY 10993.

- 1045 Park Street, Peekskill, NY 10566.

- 1 Larkin Plaza, Yonkers, NY 10701.