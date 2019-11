Estafadores en Nueva York amenazan a inmigrantes con llamar a ICE si no compran sus cursos de inglés

Una nueva ola de estafadores está apuntando a las comunidades inmigrantes de Nueva York. Llaman, intentan vender cursos de inglés a altos precios y, si la persona no cae en la trampa, los falsos vendedores los amenazan con reportarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

La FTC asegura que las víctimas no recibieron los productos de alta calidad prometidos, mientras que "aquellos que se negaron a pagar, intentaron devolver los productos, o dijeron no a una oferta recibieron llamadas amenazantes de personas que pretendían ser abogados o funcionarios del gobierno, amenazándolos con arrestos o demandas a menos que pagaran".

Después de escuchar rumores entre la comunidad, Catholic Charities en Yonkers fue quien denunció el 'scam' a la policía, que inmediatamente puso el anuncio en redes sociales para recordarle a las personas que " nunca participen en transacciones financieras con personas desconocidas por teléfono , y que simplemente cuelguen en este tipo de llamadas no solicitadas".

Estos son algunos consejos que bronda la FTC para evitar estafas de este tipo:

- Sé escéptico sobre un premio "gratuito". Si tienes que pagar, no es gratis.

- No des dinero a alguien que te diga por teléfono que serás arrestado si no le pagas. Los estafadores pueden presionarte con amenazas de arresto o demandas. Resiste la presión y cuelga.

- Transferir dinero es como pagar con dinero en efectivo. Es casi imposible rastrearlo o recuperarlo. Lo mismo ocurre con las tarjetas de prepago. Si alguien te pide que pagues con una transferencia bancaria o una tarjeta prepagada, eso es una clara señal de estafa.

- Habla con alguien. Antes de dar tu dinero o información personal, habla con alguien en quien confíes.

- Mantente al día sobre las últimas estafas con alertas de estafas gratuitas: ftc.gov/scams.