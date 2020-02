“Ese hombre le tiró a matar”: habla en exclusiva la madre del joven mexicano baleado en el rostro por ICE

Aunque Eric Díaz no pudo hablar ante las cámaras de Noticias Univision 41 por razones legales y médicas, su madre, Carmen Cruz, sí habló . Con un hijo convalesciente y con su compañero detenido por inmigración, la mujer dijo que piden justicia para que incidentes como este no ocurran, y evitar así que otras familias sean separadas y destruidas.

"No he tenido tiempo de sacar todo lo que yo tengo por dentro --comunica Carmen con lágrimas en los ojos--, porque yo aquí no tengo familia, estoy sola, todo ha caído sobre mí".



"Tenía el apoyo de él, y ahora yo me siento sola con esta situación encima. Me siento mal, muy mal, y muy preocupada por él", señala. "Lo tenían esposado. Yo quería hablar con él, pero no me lo permitieron. Había agentes de ICE custodiándolo, digo yo, y no me dejaron en ningún momento comunicarme con él".