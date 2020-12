Las escuelas de NYC cerrarán el jueves debido a la nevada, pero las clases serán remotas

Sin embargo, las clases no serán suspendidas, ya que se llevarán a cabo a distancia, dijo el alcalde Bill de Blasio . Los programas extraescolares, la educación para adultos y los programas YABC también se cancelan.

"Obviamente la educación a distancia estará ahí para todos los niños", dijo el alcalde de Blasio. "No es como el día escolar de antaño. Los niños tendrán esa opción, estén contentos o no. Tendrán el aprendizaje el jueves de cualquier manera. Como alguien que se preocupa por la educación, me enorgullece decir que es un día de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes si terminamos teniendo que cancelar la educación presencial".