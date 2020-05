Presidente de la Bolsa de Nueva York dona $1 millón a Súper PAC pro Trump tras escándalo ético

La senadora de Georgia, Kelly Loeffler, ha demostrado en las últimas semanas que no tiene problema en gastar millones de dólares en tiempos de coronavirus para mejorar su imagen de cara a las elecciones. Su última gran inversión la hizo su esposo , quien es el presidente de la Bolsa de Nueva York , con una jugosa donación en busca de la reeleción de Donald Trump.

De acuerdo con Politico , Jeff Sprecher envió un cheque de $1 millón al Súper PAC líder pro-Trump , el 29 de abril. El receptor de la donación es America First Action , quien ha sido descrito como el único "grupo fuera de la campaña aprobado por la campaña de Trump".

Las coincidencias de la donación

Loeffler ha sostenido que no ha hecho nada malo, al asegurar que no tiene control sobre los intercambios diarios, que son administrados por asesores financieros de terceros. Tras la polémica, la senadora dijo que ya no negociaría acciones individuales y s u oficina de prensa entregó documentos al Departamento de Justicia, a la Comisión de Bolsa y Valores y al Comité de Ética del Senado sobre las transacciones.