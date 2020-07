Piden a la corte que se amplíe el periodo de inscripción para las votaciones de noviembre en Nueva York

La acción legal fue presentada por New York Civil Liberties Union (NYCLU), American Civil Liberties Union (ACLU) y la firma de abogados Latham & Watkins LLP en una demanda en curso contra la Junta Electoral del estado de Nueva York.

¿Qué es lo que piden?

El límite de registro se estableció en una enmienda a las leyes de votantes de Nueva York en mayo de 1991, antes de la adopción generalizada de Internet y el uso de dispositivos móviles. Las listas de votantes, en aquel entonces, se guardaban en carpetas de papel y no es bases de datos digitales.



En una encuesta de la Oficina del Censo de los Estados Unidos a los neoyorquinos que no estaban registrados para votar en las elecciones federales de 2016, el 13% de los encuestados dijo que no estaban registrados porque no cumplieron con la fecha límite de inscripción.