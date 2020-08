Ocasio-Cortez reta a Trump a que publique su expediente académico luego de que la llamara “mala estudiante”

Entre las críticas mencionó que si el exvicepresidente Biden llega a ganar las elecciones presidenciales de noviembre, aumentaría los impuestos para financiar el proyecto de cambio climático conocido como "Green New Deal" que impulsa AOC.

Esta no es la primera vez que Trump ataca personalmente a AOC y cuestiona su habilidades. En julio, Trump atacó a la representante del Bronx asegurando que " no tenía talento en muchos sentidos " .

Ella no dejó pasar el momento, usando también su cuenta de Twitter, dijo: "Un hombre cuya vida entera se basó en una rica combinación de dinero de su papá y fraude financiero, me acusa, hija de un limpiador de casas que ha ganado múltiples elecciones al Congreso a la edad de 30 años, de no tener talento".