AOC: Del ‘Green New Deal’ se han dicho y se dicen muchas mentiras, y aún así sigue siendo muy popular

La representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) defendió la propuesta de salvamento ambiental y económico conocido como ‘Green New Deal’ en Twitter durante el debate vicepresidencial , al afirmar que es una gran propuesta de creación de empleos e infraestructura para eliminar las emisiones de CO2 en una década y mejorar la calidad de vida de los estadounidenses.

“Del ‘Green New Deal’ se han dicho y se dicen muchas mentiras, y aun así sigue siendo popular”, publicó Ocasio-Cortez en su cuenta de Twitter. “Está bien desenmascarar a los republicanos en estas mentiras y en otras mentiras”, dijo Ocasio-Cortez en un tuit.

Durante el debate, Pence criticó el ‘Green New Deal’ alegando que es una propuesta demócrata costosa y que ocasionaría la pérdida de empleos en Estados Unidos. Señaló a la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris como una de las principales promotoras del plan que, a su criterio, sería perjudicial para Estados Unidos.

El ‘Green New Deal’ también había sido tema de discusión en el primer debate , celebrado el mes pasado, entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden .

En esa ocasión Biden dijo: "No, no apoyo el Green New Deal", luego de que Trump intentó repetidamente vincular al candidato presidencial demócrata y al exvicepresidente con la ambiciosa resolución, afirmando, sin pruebas, que costaría $100 billones y eliminaría aviones y vacas.