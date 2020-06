El puesto de trabajo de 22,000 empleados públicos de NYC peligra debido al déficit económico

El alcalde Bill de Blasio dijo este jueves que en abril se hicieron recortes en agencias de la ciudad , pero que debe realizarse un recorte adicional de 1,000 millones de dólares, lo que se traduce en el despido de 22,000 empleados de no recibir ayuda de Washington y Albay.

Peligran centros que ofrecen opciones de empleo a inmigrantes

"Estos centros son una de las pocas organizaciones que están abiertas a estas comunidades y en particular en el área de búsqueda de trabajo, en el área de entrenamiento, en el área de organización comunitaria. Así que perder estas organizaciones sería una tragedia para nuestra comunidad y no podemos tenemos una tragedia más", señala el director ejecutivo de New Immigrant Community Empowerment (NICE) Manuel Castro.