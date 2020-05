Desinfección del metro durante la madrugada deja a más de 250 indigentes sin techo

La semana pasada, De Blasio y el gobernador Andrew Cuomo anunciaron que el metro, que históricamente ha trabajado las 24 horas desde que inició operaciones, cerraría para desinfectar los vagones por la crisis de salud pública. El servicio de metro dejar´á de operar de 1 a.m. y las 5 a.m.

"Lo que está sucediendo es que un gran grupo de policías se están reuniendo al final de la línea [del metro], diciéndole a la gente que se mueva, obligándolos a salir a las calles, ofreciéndoles acceso a refugios a los cuales muchos se niegan legítimamente a entrar debido a problemas de seguridad y porque no ofrecen soluciones reales para ayudar a las personas a acceder a un espacio más seguro”, explicó al diario inglés The Guardian Giselle Routhier, directora de políticas de la organización Coalition for the Homeless, que trabaja con 3,500 desamparadas en Nueva York.