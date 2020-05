Consejo de NYC impulsa proyecto de ley para que restaurantes brinden servicios en espacios exteriores

La legislación se presenta luego de que situaciones como neoyorquinos agrupados en las afueras de restaurantes y bares se hagan cada días más comunes en la ciudad, y para las que no existen lineamientos claros sobre cómo se deben manejar.

Antonio Reynoso, concejal patrocinador de la legislación, explica: "No tenemos guía en este momento de cómo abrir nuestra ciudad, y esto es un paso de nosotros, decirle a la ciudad que tenemos que hacer algo para los restaurantes y esto es lo que creemos que va a ser el futuro de los restaurantes después de la pandemia".

"Los que están abiertos para take out y delivery, eso no da para ellos poder sobrevivir y pagar las rentas...Tenemos que entender que sin esos pequeños negocios nuestras comunidades pierden", opina Jeffrey García, presidente de la Asociación de Restaurantes y Bares Latinos NYS.