Conoce a Cecilia Burgos, la promotora de sabores latinos que ha sido reconocida por ForbesWomen

Cuando Cecilia Burgos terminó la secundaria, a los 17 años, no sabía bien qué hacer con su futuro. Vivía en New Jersey con sus dos hermanos y sus padres, una pareja de hondureños que habían emigrado para superarse, y casi nadie le había hablado sobre ir la universidad. Su madre, sin embargo, un día le sugirió un plan: enlistarse en la Marina de Estados Unidos. Ella, sin dudarlo, le hizo caso a la mujer que más la inspira y allí sirvió durante ocho años.

“Como era joven, ni siquiera lo pensé (risas). Pero ahí aprendí muchas cosas que me han servido hasta ahora”, dice Burgos, de 37 años, en una cafetería de Manhattan, cerca de Bryant Park. La disciplina, la confianza y la fortaleza que desarrolló en la Marina le han ayudado en la nueva misión que se trazó: aumentar la presencia positiva de los latinos en los medios de comunicación. Para eso, en 2018 creó la agencia de relaciones públicas We Keep Thinking, cuyo trabajo es promover el aporte de chefs y restaurantes latinos en la gastronomía y la cultura estadounidense.