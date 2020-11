Chris Christie llama al equipo legal de Trump "una vergüenza nacional" y pide que concedan la elección

NUEVA JERSEY. –– El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie , arremetió contra el equipo legal de Trump y dijo que es hora de que el Presidente ponga fin a su esfuerzo por anular los resultados de las elecciones.

Christie, hasta ahora un aliado cercano de Donald Trump, describió este domingo al equipo de abogados del presidente como "una vergüenza nacional" que ha ido a las cortes del país a litigar sobre un presunto fraude del que no muestran evidencias.

"Francamente, la conducta del equipo legal del presidente ha sido una vergüenza nacional", dijo Christie a ABC News . "Han alegado fraude fuera de las cortes pero, dentro de ellas, no han argumentado un fraude", agregó.

"Si tienes las evidencias del fraude, represéntalas", dijo Christie. Además, el ex mandatario deploró los esfuerzos de los abogados del Presidente para difamar a los gobernadores republicanos que no han aceptado sus falsas afirmaciones sobre el fraude electoral.

Christie aclaró que apoya al presidente pero que este debe atenerse a los resultados. "He sido partidario del Presidente. Voté por él dos veces, pero las elecciones tienen consecuencias, y no podemos seguir actuando como si algo que no sucedió aquí”, dijo Christie.