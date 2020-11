Chris Christie dice que no puede apoyar a Trump “ciegamente”, sin evidencia de que hubo fraude electoral

NUEVA JERSEY. –– Chris Christie , el ex gobernador de Nueva Jersey, dijo que él y otros republicanos no pueden seguir al presidente Trump "a ciegas" en sus afirmaciones de que hubo fraude electoral.

"Era tan importante decirle desde el inicio al presidente: 'Si tu argumento para no conceder es que hubo fraude, entonces muéstranos'", dijo Christie al programa This Week de ABC. "Muéstranos, porque si no puedes mostrarnos (las pruebas), no podemos hacer esto. No podemos apoyarte ciegamente sin evidencia", agregó.