Misteriosos chocolates mandan al hospital a cinco estudiantes de una escuela K-8 de Connecticut

La policía determinó que las golosinas de chcolate que ingirieron los estudiantes contenían THC, que es un ingrediente activo de la marihuana, aunque no descartan totalmente que hayan tenido fentanilo. El alcalde de New Heaven, Justin Elicker, dijo: “Si bien no podemos confirmar completamente que no contenía fentanilo, creemos firmemente que no contenía fentanilo”.