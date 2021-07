Registran aumento del 572% en robos de convertidores catalíticos y del 25% en hurto de autos en NYC

Asimismo, antes de comprar un vehículo, puede comprobar si es robado accediendo a la página de la Oficina Nacional de Delitos de Seguros e introduciendo el número de identificación del vehículo (VIN).

"Dejar el llavero en el vehículo o dejarlo encendido mientras corres a tu casa o a la tienda son dos de los factores más comunes en los robos de vehículos", dijo el Comisionado del DMV Mark J.F. Schroeder. "No haga de su coche un objetivo fácil. Le pido que sea precavido y se asegure siempre de que su vehículo está cerrado y no se deja en marcha, ni siquiera un minuto, y no deje nunca el título de propiedad del vehículo ni los objetos de valor en el coche".