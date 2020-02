"Arréglalo, no lo multes": NYC expande política de alivio a pequeños negocios

"La ciudad de Nueva York no es la ciudad de Nueva York sin nuestras pequeñas empresas", dijo el alcalde de Blasio. "No seremos una ciudad que ceda a la adquisición de empresas. En su lugar, lucharemos por nuestros padres y haremos todo lo posible para ayudarlos a prosperar", puntualizó.

Multas como no limpiar 18 pulgadas de la acera a la calle, por un 100 dólares, o por el ruido excesivo provocado por un compresor de aire (penalización de 560 dólares) serán perdonadas la primera vez que ocurra el incidente.

Por otra parte, ahora una empresa tendrá la oportunidad de certificar que ha subsanado o corregido las infracciones identificadas por primera vez, relacionadas con la señalización, y resolver las infracciones sin penalización. Por ejemplo:

-Escala usada para pesar artículos en el supermercado/bodega que no están claramente a la vista del cliente (75 dólares de penalización)

-No revelar detalles sobre los planes de cesión de derechos ($260 de penalización)

-No publicar una lista de precios clara en las lavanderías (pena de 375 dólares)