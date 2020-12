Anthony Fauci cumple 80 años hoy; el neoyorquino asegura que "no hay opción de cansarse"

"No hay opción de cansarse. No hay opción de sentarse y decir: 'Lo siento, ya he tenido suficiente'", señaló Fauci al Washington Post .

"Cuando [Trump] comenzó a decir cosas que eran totalmente incorrectas, no podía quedarme ahí y sacudir la cabeza y decir que está bien. Tuve que ir al micrófono", mencionó Fauci al Post. "No tenía la intención de ser anti-Trump. ¿Sabes qué? Mantuve mi posición apolítica. Pero no podía quedarme ahí y no decir nada y ser cómplice de cosas que eran completamente falsas".